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Рой Джонс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Именитый спортсмен назвал главный козырь украинца.
Сегодня, 08:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легенда мирового бокса Рой Джонс поделился мыслями по поводу второго боя между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам именитого спортсмена, украинский боксер станет победителем реванша.

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"Сможет ли победить Фьюри? Я так не думаю. Мы этого ожидали в первом бою, но в том поединке Усик понял, что может нанести урон Тайаону. 

Он это знал, когда шел на ринг, но во время боя все понял наверняка. Теперь более мелкий парень знает, что может навредить более крупному", - приводит слова легенды бокса Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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