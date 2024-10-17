Усик - не самый лучший боксер современности по версии Sport Illustrated

Украинский боксер Александр Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated.

Отметим, Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов.

Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов.

На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором самом легком весе

Список лучших боксеров мира

Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений); Александр Усик (22-0); Наоя Иноуэ (28-0); Артур Бетербиев (21-0); Джесси Родригес (20-0); Сауль Альварес (62-2-2); Дмитрий Бивол (23-1); Шакур Стивенсон (21-0); Джервонта Дэвис (29-0); Девин Хэйни (31-0).

Напомним, Усик показал, как стал героем популярного боксерского симулятора.

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