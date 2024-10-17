Усик - не самый лучший боксер современности по версии Sport Illustrated
Украинский боксер Александр Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated.
Отметим, Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов.
Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов.
На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором самом легком весе
Список лучших боксеров мира
- Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений);
- Александр Усик (22-0);
- Наоя Иноуэ (28-0);
- Артур Бетербиев (21-0);
- Джесси Родригес (20-0);
- Сауль Альварес (62-2-2);
- Дмитрий Бивол (23-1);
- Шакур Стивенсон (21-0);
- Джервонта Дэвис (29-0);
- Девин Хэйни (31-0).
Напомним, Усик показал, как стал героем популярного боксерского симулятора.
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