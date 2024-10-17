iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - не самый лучший боксер современности по версии Sport Illustrated

Опубликовал боксерский рейтинг.
Сегодня, 14:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated.

Отметим, Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов.

Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов.

На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором самом легком весе

Список лучших боксеров мира

  1. Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений);
  2. Александр Усик (22-0);
  3. Наоя Иноуэ (28-0);
  4. Артур Бетербиев (21-0);
  5. Джесси Родригес (20-0);
  6. Сауль Альварес (62-2-2);
  7. Дмитрий Бивол (23-1);
  8. Шакур Стивенсон (21-0);
  9. Джервонта Дэвис (29-0);
  10. Девин Хэйни (31-0).

Напомним, Усик показал, как стал героем популярного боксерского симулятора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик

Статьи по теме

Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора
Экс-чемпион мира сравнил Кличко и Усика: Это разные боксеры и по стилю, и по технике Экс-чемпион мира сравнил Кличко и Усика: Это разные боксеры и по стилю, и по технике
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой "Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:33
Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
Европа18:20
Хавбек сборной Испании заинтересовал ряд крупных клубов
Европа17:59
Ювентус работает над разрывом контракта с Погба
Европа17:50
ПСЖ договорился с Энрике о продлении контракта
Европа17:23
Реал договорился со звездой сборной Англии о трансфере летом
Европа17:15
Форвард Барселоны доверил реконструкцию дома только своим согражданам
Европа16:48
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист наставника сборной, пошумевшей на Евро
Украина16:24
Баскетболист, пытавшийся незаконно покинуть Украину, нашел себе клуб
Европа15:57
Аморим прокомментировал слухи о его назначении в Манчестер Сити
Европа15:35
Руменигге - о жалобах на календарь: Игроки с агентами сами загнали себя в ловушку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK