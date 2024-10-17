Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора

Украинский чемпион представил видео о разработке его прототипа в игре.

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик стал героем популярного боксерского симулятора Undisputed.

У себя в Instagram украинский боксер опубликовал видео, продемонстрировав, как велась работа над созданием его персонажа в игре.

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"Я горжусь тем, что работаю над первой крупной видеоигрой о боксе за последние десять лет", - написал Усик в соцсети.

Ранее собщалось, что Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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