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Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring

В десятке произошло изменение после поединка за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе.
Сегодня, 17:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На первом месте идет объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, а за ним расположилис Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев после победы над Дмитрием Биволом поднялся с шестой на четвертую строчку, обойдя Сауля Альвареса и Джесси Родригеса. Бивол сохранил свою седьмую позицию.

Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Артур Бетербиев
  5. Сауль Альварес
  6. Джесси Родригес
  7. Дмитрий Бивол
  8. Джервонта Дэвис
  9. Дзунто Накатани
  10. Девин Хэйни

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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