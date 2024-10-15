Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring
В десятке произошло изменение после поединка за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе.
Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
На первом месте идет объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, а за ним расположилис Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.
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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев после победы над Дмитрием Биволом поднялся с шестой на четвертую строчку, обойдя Сауля Альвареса и Джесси Родригеса. Бивол сохранил свою седьмую позицию.
Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Артур Бетербиев
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Дзунто Накатани
- Девин Хэйни
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