Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring

В десятке произошло изменение после поединка за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе.

Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На первом месте идет объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, а за ним расположилис Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев после победы над Дмитрием Биволом поднялся с шестой на четвертую строчку, обойдя Сауля Альвареса и Джесси Родригеса. Бивол сохранил свою седьмую позицию.

Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Артур Бетербиев Сауль Альварес Джесси Родригес Дмитрий Бивол Джервонта Дэвис Дзунто Накатани Девин Хэйни

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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