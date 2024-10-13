iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой

Наставник британского боксера рассказал, почему его подопечный потерпел неудачу.
Сегодня, 15:58
Усик победил Фьюри / Getty Images
Усик победил Фьюри / Getty Images

Энди Ли, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, вспомнил его первый бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Наставник британского боксера рассказал о причинах поражения своего подопечного и выразил уверенность, что к реваншу с украинцем он будет в лучших кондициях.

Читай также: "Размер имеет значение": Менеджер Фьюри объяснил, почему тот должен победить Усика

"Я видел тот поединок так, что Тайсон добирался до девятого раунда, затем он принял этот удар, проявил невероятное мужество и отвагу, чтобы пройти через это, а потом почти выиграл последний раунд или два, поэтому было близко. Я думал, что могла быть ничья, но я не имею аргументов против того, что Усик победил.

Бои выигрывают и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок и подготовки. Мы сменили наш тренировочный процесс через рассечение, когда Тайсон не мог проводить спарринги. Это отнимает форму, остроту, способность концентрироваться и готовность выдерживать атаки. Когда Тайсон преуспевал, ему приходилось отступать, чтобы отдохнуть и восстановить свою энергию, и это побуждало Усика идти вперед.

Как Фьюри выигрывает реванш? Он будет в лучших кондициях, он станет более подготовленным, он будет острее и сможет выдерживать свои атаки. Тайсон может значительно улучшиться с первого боя", - сказал Ли в комментарии talkSPORT Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Тренер Баколе оценил вероятность боев с Усиком и Дюбуа Тренер Баколе оценил вероятность боев с Усиком и Дюбуа
"Размер имеет значение": Менеджер Фьюри объяснил, почему тот должен победить Усика "Размер имеет значение": Менеджер Фьюри объяснил, почему тот должен победить Усика
"Пожалуйста, надевай шлем": Промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри "Пожалуйста, надевай шлем": Промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри
Лидер сборной Чехии: Снова победить Украину будет достаточно трудно Лидер сборной Чехии: Снова победить Украину будет достаточно трудно
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Финляндия - Англия, Австрия - Норвегия и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа17:57
Лидер сборной Чехии: Снова победить Украину будет достаточно трудно
Формула 117:25
Бинотто: Ауди ожидает борьбу среди лидеров в 2030 году
Европа17:21
Ямаль досрочно покинет лагерь сборной Испании
Киберспорт17:06
NaVi проиграли Tundra Esports, дойдя до топ-4 PGL Wallachia Season 2
Бокс17:05
"Он слишком стар для этого": Уайлдер раскритиковал проведение боя Тайсон - Пол
Бокс16:45
Бокс: расписание боев
Бокс16:35
Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми
Бокс15:58
"Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой
Лига наций15:31
"Должен был быть дома, а очутился в сборной": Назаренко поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду
Лига наций15:10
Украина - Чехия: где смотреть матч Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK