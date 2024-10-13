"Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой

Энди Ли, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, вспомнил его первый бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Наставник британского боксера рассказал о причинах поражения своего подопечного и выразил уверенность, что к реваншу с украинцем он будет в лучших кондициях.

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"Я видел тот поединок так, что Тайсон добирался до девятого раунда, затем он принял этот удар, проявил невероятное мужество и отвагу, чтобы пройти через это, а потом почти выиграл последний раунд или два, поэтому было близко. Я думал, что могла быть ничья, но я не имею аргументов против того, что Усик победил.

Бои выигрывают и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок и подготовки. Мы сменили наш тренировочный процесс через рассечение, когда Тайсон не мог проводить спарринги. Это отнимает форму, остроту, способность концентрироваться и готовность выдерживать атаки. Когда Тайсон преуспевал, ему приходилось отступать, чтобы отдохнуть и восстановить свою энергию, и это побуждало Усика идти вперед.

Как Фьюри выигрывает реванш? Он будет в лучших кондициях, он станет более подготовленным, он будет острее и сможет выдерживать свои атаки. Тайсон может значительно улучшиться с первого боя", - сказал Ли в комментарии talkSPORT Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри.

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