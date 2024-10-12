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"Пожалуйста, надевай шлем": Промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри

Представитель украинца припомнил британцу, из-за чего пришлось переносить первый бой.
Сегодня, 16:08
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, ответил на грозное обещание экс-чемпиона Тайсона Фьюри поквитаться с его клиентом в реванше.

Представитель украинского боксера посоветовал британцу беречь себя и спарринговать в шлеме, чтобы не повторилась ситуация, когда из-за рассечения у него пришлось переносить первый бой.

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"Брат, пожалуйста, всегда надевай шлем в спаррингах", - написал Красюк в комментариях к посту Фьюри в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри вспомнил, что происходило в его углу в бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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