"Пожалуйста, надевай шлем": Промоутер Усика ответил на угрозы Фьюри

Представитель украинца припомнил британцу, из-за чего пришлось переносить первый бой.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, ответил на грозное обещание экс-чемпиона Тайсона Фьюри поквитаться с его клиентом в реванше.

Представитель украинского боксера посоветовал британцу беречь себя и спарринговать в шлеме, чтобы не повторилась ситуация, когда из-за рассечения у него пришлось переносить первый бой.

Читай также: Фьюри пообещал взять реванш у Усика

"Брат, пожалуйста, всегда надевай шлем в спаррингах", - написал Красюк в комментариях к посту Фьюри в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри вспомнил, что происходило в его углу в бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!