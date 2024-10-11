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"Хаоса не было": Тренер Фьюри вспомнил, что происходило в его углу в бою с Усиком

Наставник британского боксера поделился подробностями работы его команды.
Сегодня, 19:58
Фьюри уступил Усику / Getty Images
Фьюри уступил Усику / Getty Images

Энди Ли, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о бое с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, в котором его подопечный потерпел поражение раздельным решением судей.

Представитель команды британского боксера рассказал, что происходило в их углу во время поединка.

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"В углу было все в порядке. Хаоса не было. В углу был его отец, и Джон говорил много хороших вещей. Он давал хорошие советы, но он также исходил из точки зрения отца, наблюдающего за сыном в бою.

Также был Шугар-Хилл, который всегда является главным голосом в углу, которого Тайсон слушает в любом случае. У них есть свои сокращенные фразы и вещи, над которыми они работают в спортзале, которые они знают, поэтому Тайсон понимает, что говорит Шугар, а Шугар знает Тайсона. Тайсон поймет, что говорит Шугар, даже если никто другой не поймет его фразу.

Мой вклад был в 11-12 раундах. Нужно выиграть последние два раунда. Мне пришлось сказать, что Тайсон проигрывает по судейским запискам, поскольку я это знал. Не уверен, что все знали об этом. Мне сказали, что он проигрывает по запискам. Я сказал, что он проигрывает, что ему нужно выиграть. Я должен был это сказать", - рассказал Ли в комментарии BoxNation.

Напомним, реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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