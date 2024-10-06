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"Выйду в режиме уничтожения": Фьюри рассказал, как будет действовать в реванше с Усиком

Британский боксер пообещал разобраться с украинским чемпионом.
Сегодня, 18:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он будет нацелен на то, чтобы нокаутировать своего оппонента.

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"На протяжении всей моей жизни я был плохим парнем. И сегодня, почти в 40 лет, я все еще плохой парень. Мне еще несколько лет до 40, но я люблю так говорить.

Я выйду на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я вышел боксировать с ним, был осторожным. Я отбил ему голову - давайте говорить по фактам. Любого можно поймать, как мы видели во многих боях в супертяжелом весе. Но в этот раз я не выйду побеждать по очкам. Я нокаутирую этого заср*нца", - сказал Фьюри TNT Sports Boxing.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри признался, поменяет ли тренера после поражения от Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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