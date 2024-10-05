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Фьюри признался, поменяет ли тренера после поражения от Усика

Тайсон отреагировал на споры вокруг своей команды.
Сегодня, 17:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о своей подготовке к реваншу с Александром Усиком.

По словам британца, он не собирается делать кадровые простановки в своей команде перед вторым боем.

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"Я на это не трачу слишком много времени, на стратегию на матч-реванш или что-то в этом роде. Я просто знаю, что мне нужно делать.

Люди говорят, что мне нужно поменять тренера или убрать кого-то из команды. Вы знаете меня. Меня все это не интересует. У меня вся та же команда", - сказал британец для  Undisputed.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику.

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