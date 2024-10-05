Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсона Фьюри рассказал, кто стал самым сложным соперником в его карьере.

По словам британца, самый сложный поединок ему дал Деонтей Уайлдер.

Читай также: "Никто не выживал в реваншах со мной": Фьюри сделал грозное предупреждение Усику

"Я должен сказать, что это Уайлдер. Просто когда он был в расцвете сил, его можно было победить, но парень был динамичным панчером.

В бою с ним, одна ошибка и все кончено. Это может произойти в любом раунде, как в первом, так и в последнем", - сказал Фьюри для Undisputed.

Ранее Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!