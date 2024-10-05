"Никто не выживал в реваншах со мной": Фьюри сделал грозное предупреждение Усику

Британский боксер отметил приятный для него факт из своей карьеры.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что сможет добиться успеха в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер отметил, что еще никому не удавалось его одолеть в повторных поединках.

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"Существует интересный факт. Никто никогда не выживал в реваншах со мной. В реваншах, которые у меня были, против Джона Макдермотта, трилогия с Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой.

Я остановил каждого в поединке-реванше. Так что да, я с нетерпением жду второго боя с Усиком", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком.

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