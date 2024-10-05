"Отдам Александру Великому": Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высоко оценил то, что стал лицом обложки делюкс-издания популярного боксерского симулятора Undisputed.

Тем не менее, по словам британца, он готов уступить это право обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику, если потерпит от него поражение в реванше.

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"Это фантастика. Но знаете, что я сделаю? Если я не выиграю этот реванш, я откажусь от этой обложки и отдам ее Усику. Вот что я сделаю. Я откажусь от этого права и отдам Александру Великому.

Если я выиграю, а я думаю, что выиграю, я сохраню ее. Но если нет, я просто не заслуживаю. Неважно, у кого из нас громче имя. Я готов это сделать", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Undisputed

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком.

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