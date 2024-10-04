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"Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика

Британский боксер рассказал, как будет действовать в реванше с украинцем.
Сегодня, 21:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как намерен провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер отметил, что не будет рассчитывать на то, что ему отдадут победу решением судей, а постарается нокаутировать своего оппонента.

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"Нет никакого секрета - я выйду на ринг, чтобы нокаутировать его, потому что не думаю, что я одержу победу решением судей, независимо от того, что я буду делать.

Поэтому я должен забрать судьбу поединка из рук судей, как я сделал в тот раз в Америке против Уайлдера. Я считаю, что должен нокаутировать его. Я верю, что я должен сделать это, чтобы гарантировать победу в любом случае", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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