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Фьюри: Нах** Усика, нах** Климаса, нах** Красюка и тебя нах**, если ты за Усика

Бывший чемпион мира написал очень трогательный пост.
Сегодня, 16:32
Getty Images
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в очередной раз попытался давить на команду Александра Усика (22-0, 14 КО) во время подготовки к реваншу.

На этот раз Тайсон сначала опубликовал сторез в Instagram, в котором отметил ошибку Усика в первом бою, а затем добавил еще и пост с очень содержательными словами.

"Нах** Усика, нах** Климаса, нах** Красюка и тебя нах**, если ты за Усика! Цыганский король 2024 года придет за тобой! 21 ​​декабря — я против всего мира, будущий 3-кратный чемпион в тяжелом весе! ", – написал Фьюри.

Ранее британский боксер сообщил, что он не будет надеяться на победу по очкам, а собирается нокаутировать своего украинского оппонента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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