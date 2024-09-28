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"Я не скрываю этого": Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше

Британец оставил грозное послание украинцу, озвучив свою ключевую цель.
Вчера, 22:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился планом на реванш против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он не будет надеяться на победу по очкам, а собирается нокаутировать своего украинского оппонента.

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"Все очень просто. Я должен нокаутировать этого ублюдка, я не скрываю этого. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но в этот раз я не буду выходить туда ради победы судейским решением.

Я помню, как очень хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали победу решением. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого ублюдка, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого ублюдка", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри пообещал разобраться с Александром Усиком в реванше и подраться с Даниэлем Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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