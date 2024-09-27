"Я устрою рок-н-ролл": Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншу с Усиком

Британец планирует еще немного отдохнуть, прежде чем приступить к подготовке.

Осталось меньше трех месяцев до реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

И в то время как украинец уже во всю тренируется, "Цыганский король" признался, что он еще не скоро отправится в тренировочный лагерь.

"Я еще не приступил к тренировкам. Я еще долго не выйду на сборы. Думаю, сегодня у меня есть 13 недель до боя. Так что, скорее всего, я начну тренироваться примерно через шесть недель", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

"Обычно я готовлюсь к таким поединкам около шести-семи недель, и в этот вечер я буду готов устроить рок-н-ролл. Приходите 21 декабря!".

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Ранее Тайсон Фьюри пообещал победить Александра Усика и устроить поединок с Даниэлем Дюбуа, который недавно нокаутировал Энтони Джошуа.

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