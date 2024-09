Турки Аль аш-Шейх анонсировал скорое возвращение Джошуа в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа скоро должен вернуться в ринг после досрочного поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Об этом заявил министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, опубликовав фото с боксером и его промоутером Эдди Хирном.

Читай также: Промоутер Джошуа оценил его шансы в реванше с Дюбуа

"Чемпион скоро вернется", - написал он в сети Х.

Сам Джошуа также подтвердил, что уже пообщался с Турки Аль аш-Шейхом.

"Продуктивные переговоры с Турки Аль-аш Шейхом. Благодарю всех моих болельщиков, которые пришли на бой. Я ценю вас всех", - написал Джошуа.

Proactive talks 🤝 @Turki_alalshikh 🇸🇦



Thank you to all my supporters who came to the fight, I appreciate you all 🙏 https://t.co/0ujGVJDFQO