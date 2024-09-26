Турки Аль аш-Шейх анонсировал скорое возвращение Джошуа в ринг
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа скоро должен вернуться в ринг после досрочного поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.
Об этом заявил министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, опубликовав фото с боксером и его промоутером Эдди Хирном.
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"Чемпион скоро вернется", - написал он в сети Х.
Сам Джошуа также подтвердил, что уже пообщался с Турки Аль аш-Шейхом.
"Продуктивные переговоры с Турки Аль-аш Шейхом. Благодарю всех моих болельщиков, которые пришли на бой. Я ценю вас всех", - написал Джошуа.
Proactive talks 🤝 @Turki_alalshikh 🇸🇦— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 25, 2024
Thank you to all my supporters who came to the fight, I appreciate you all 🙏 https://t.co/0ujGVJDFQO
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