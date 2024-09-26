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Турки Аль аш-Шейх анонсировал скорое возвращение Джошуа в ринг

Эй Джей не будет долго простаивать после провального боя с Дюбуа.
Сегодня, 19:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа скоро должен вернуться в ринг после досрочного поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Об этом заявил министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, опубликовав фото с боксером и его промоутером Эдди Хирном.

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"Чемпион скоро вернется", - написал он в сети Х.

Сам Джошуа также подтвердил, что уже пообщался с Турки Аль аш-Шейхом.

"Продуктивные переговоры с Турки Аль-аш Шейхом. Благодарю всех моих болельщиков, которые пришли на бой. Я ценю вас всех", - написал Джошуа.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил актуальность боя с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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