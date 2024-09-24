"Все еще самый большой поединок": Промоутер Джошуа оценил актуальность боя с Фьюри

Представитель британского боксера высказался о его планах после поражения от Дюбуа.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал вероятность проведения боя против Тайсона Фьюри после поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По мнению представителя боксера, этот поединок все еще может состояться и "Цыганский король" может стать следующим соперником Эй Джея.

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"Мой совет - ничего не делать до 21 декабря, до реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Если Фьюри проиграет, это может стать поводом для большого боя с Джошуа, если Тайсон победит, он может провести добровольную защиту против Энтони. Это все еще самый большой поединок в дивизионе", - приводит слова Хирна Sky Sports Boxing.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, будут ли они требовать реванша от Дюбуа.

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