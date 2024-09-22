"Это случается": Фьюри объяснил, почему Джошуа потерпел поражение от Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

По его словам, в супертяжелом весе никто не застрахован от того, что может не устоять после одного точного удара.

Читай также: "Думал, что победит": Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа от Дюбуа

"Это супертяжелый вес, ребята. Д*рьмо случается. Ты оказываешься в глухом нокауте. Это может произойти со мной, с вами, с кем угодно. Это случается в супертяжелом весе. Ты в одном ударе от того, чтобы тебя вырубили. У Джошуа не так пошло то, что всегда идет не так в супертяжелом весе - он пропустил хороший удар справа в челюсть, вот и все.

Может ли вернуться Джошуа? Не знаю. Все зависит от него и того, что он хочет делать. Не знаю, есть ли у Джошуа амбиции вернуться и сделать то, что он должен сделать. Ему нужно самому принимать решения. Он большой парень, не так ли?

Откровенно говоря, я думал, что шансы 50 на 50. Дюбуа намного моложе, ему 27 лет. Джошуа - 35. Возраст никого не щадит - что есть, то есть. Ты пропускаешь удары, и вы нечасто видите, как супертяжеловесы пропускают, оказываются в нокдауне, поднимаются и продолжают бой", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Джошуа высказался о завершении карьеры после разгромного поражения от Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!