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"Это случается": Фьюри объяснил, почему Джошуа потерпел поражение от Дюбуа

"Цыганский король" отреагировал на результат поединка.
Сегодня, 11:44
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

По его словам, в супертяжелом весе никто не застрахован от того, что может не устоять после одного точного удара.

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"Это супертяжелый вес, ребята. Д*рьмо случается. Ты оказываешься в глухом нокауте. Это может произойти со мной, с вами, с кем угодно. Это случается в супертяжелом весе. Ты в одном ударе от того, чтобы тебя вырубили. У Джошуа не так пошло то, что всегда идет не так в супертяжелом весе - он пропустил хороший удар справа в челюсть, вот и все.

Может ли вернуться Джошуа? Не знаю. Все зависит от него и того, что он хочет делать. Не знаю, есть ли у Джошуа амбиции вернуться и сделать то, что он должен сделать. Ему нужно самому принимать решения. Он большой парень, не так ли?

Откровенно говоря, я думал, что шансы 50 на 50. Дюбуа намного моложе, ему 27 лет. Джошуа - 35. Возраст никого не щадит - что есть, то есть. Ты пропускаешь удары, и вы нечасто видите, как супертяжеловесы пропускают, оказываются в нокдауне, поднимаются и продолжают бой", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Джошуа высказался о завершении карьеры после разгромного поражения от Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа

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