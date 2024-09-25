Промоутер Джошуа оценил его шансы в реванше с Дюбуа

Представитель Эй Джея заявил, что они готовы провести второй поединок.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном реванше против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Представитель Эй Джея заявил, что они рассчитывают получить повторный поединок, если не удастся договориться с Тайсоном Фьюри, и выразил уверенность, что его подопечный способен поквитаться за поражение.

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"Если мы не будет драться с Тайсоном Фьюри, то Энтони должен провести реванш с Даниэлем.

Да, я верю, что он может победить Дюбуа. Эй Джей просто должен сделать все правильно. Да, уверенность Даниэля сейчас на высшем уровне, но в их бою все решилось в первых трех раундах", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее Дюбуа признался, готов ли дать реванш Джошуа.

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