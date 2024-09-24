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Дюбуа признался, готов ли дать реванш Джошуа

Чемпион IBF высказался о вероятности повторного поединка с битым соперником.
Сегодня, 16:55
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал возможность проведения реванша с бывшим чемпионом в дивизионе Энтони Джошуа, которого он нокаутировал в пятом раунде недавнего боя.

По словам британского боксера, он готов еще раз встретиться в ринге с соотечественником и считает, что может продемонстрировать еще лучшее выступление.

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"Да, если это произойдет в будущем, то да. Я хочу пойти на это. Я хочу достичь еще большего в следующий раз. Я также знаю, где мне нужно совершенствоваться, потому как чемпион и боец ​​я хочу каждый раз доказывать людям, что они ошибаются.

Я думаю, что я могу выступить намного лучше. Это было отличное шоу, но в следующий раз, я думаю, я буду более хладнокровным", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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