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"Он был в трансе": тренер Дюбуа заметил особенность поведения Джошуа

Дон Чарльз понимал, что шансы его подопечного выросли еще до старта поединка.
Сегодня, 19:05
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа защитил свой титул в бою с Энтони Джошуа, отправив того в нокаут в пятом раунде.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз определил закономерности в походке Джошуа по рингу, благодаря которым он и его боец ​​были полны уверенности.

"Мои обязанности и внимание сосредоточены на нас, но я очень хорошо знаю Энтони Джошуа. Когда я посмотрел через ринг, я увидел человека, который выглядел так, будто находился в трансе", - сказал Чарльз во время интервью для talkSPORT.

"Он выглядел так, будто находился под гипнозом, как будто его загипнотизировали. У меня есть опыт, я могу многое уловить. Я подумал: "Мы тебя поймали", потому что не узнал знакомого человека. Он был под гипнозом".

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Напомним, что в контракте боя между Данэлем Дюбуа и Энтони Джошуа не был прописан пункт об обязательном реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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