"Он был в трансе": тренер Дюбуа заметил особенность поведения Джошуа
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа защитил свой титул в бою с Энтони Джошуа, отправив того в нокаут в пятом раунде.
Тренер Дюбуа Дон Чарльз определил закономерности в походке Джошуа по рингу, благодаря которым он и его боец были полны уверенности.
"Мои обязанности и внимание сосредоточены на нас, но я очень хорошо знаю Энтони Джошуа. Когда я посмотрел через ринг, я увидел человека, который выглядел так, будто находился в трансе", - сказал Чарльз во время интервью для talkSPORT.
"Он выглядел так, будто находился под гипнозом, как будто его загипнотизировали. У меня есть опыт, я могу многое уловить. Я подумал: "Мы тебя поймали", потому что не узнал знакомого человека. Он был под гипнозом".
Читай также: "Я был очень впечатлен": Льюис прокомментировал победу Дюбуа над Джошуа
Напомним, что в контракте боя между Данэлем Дюбуа и Энтони Джошуа не был прописан пункт об обязательном реванше.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!