Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа
Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил информацию касательно пункта о реванше Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
По словам Уоррена, в контракте его клиента нет такого пункта, однако они будут рады провести реванш.
"Они могут получить реванш, если захотят. У нас нет с этим проблем. Существует множество вариантов", – сказал Уоррен.
Однако также промоутер отметил, что у Дюбуа есть и другие опции, ведь в Великобритании лучшие тяжеловесы мира.
"Есть много вариантов. Нам повезло в Великобритании. Я думаю, что у нас лучшие тяжеловесы.
У нас есть Тайсон. У нас есть Дэниел, который сейчас делает то, что он делает. У нас есть молодой Мозес Итаума и все эти другие ребята. Нас ждет несколько блестящих боев, несколько великолепных домашних поединков", - приводит слова Уоррена Sky Sports.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!