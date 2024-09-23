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Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа

Однако команда чемпиона не против провести еще один бой.
Сегодня, 13:45
Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил информацию касательно пункта о реванше Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам Уоррена, в контракте его клиента нет такого пункта, однако они будут рады провести реванш.

"Они могут получить реванш, если захотят. У нас нет с этим проблем. Существует множество вариантов", – сказал Уоррен.

Однако также промоутер отметил, что у Дюбуа есть и другие опции, ведь в Великобритании лучшие тяжеловесы мира.

"Есть много вариантов. Нам повезло в Великобритании. Я думаю, что у нас лучшие тяжеловесы.

У нас есть Тайсон. У нас есть Дэниел, который сейчас делает то, что он делает. У нас есть молодой Мозес Итаума и все эти другие ребята. Нас ждет несколько блестящих боев, несколько великолепных домашних поединков", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа

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