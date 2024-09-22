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"Я был очень впечатлен": Льюис прокомментировал победу Дюбуа над Джошуа

Легенде бокса понравилось то, что он увидел во время чемпионского поединка.
Сегодня, 21:14
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

В ночь на воскресенье, 22 сентября, Даниэль Дюбуа защитил чемпионский титул по версии IBF в супретяжелом весе, отправив в нокаут Энтони Джошуа.

Дюбуа уже в первом раунде отправил соперника на настил ринга, а в пятом рануде он завершил дело, завоевав досрочную победу.

После боя легендарный Леннокс Льюис в интервью для BoxNation поздравил чемпиона и похвалил его за правильный настрой на встречу с Джошуа.

"Я был очень впечатлен тем, как Дюбуа вышел на бой. Он был позитивно настроен, он был сфокусирован, он был готов. Он знал, что хочет выйти на ринг и нанести урон. Дюбуа назвал себя королем, и сейчас он король, чемпион. Отличный бой, я очень впечатлен. Дюбуа сделал свою работу, мои поздравления чемпиону".

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"Нужно ли было останавливать бой раньше? Я всегда говорю, что нужно давать бойцу шанс, и у Энтони Джошуа было много шансов, но он был сильно потрясен после первого удара и действительно не смог восстановиться", - сказал Льюис.

Ранее Чжан Чжилей выразил желание встретиться с Даниэлем Дюбуа в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Леннокс Льюис Даниэль Дюбуа

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