"Черт возьми, да!": Чжилей настроен встретиться с Дюбуа
Минувшей ночью Даниэль Дюбуа отправил в нокаут Энтони Джошуа в поединке за титул IBF в супертяжелом весе.
После этого боя у 27-летнего британца есть множество вариантов для будущего противостояния.
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Одним из таких может стать бывший временный чемпион по версии WBO Чжан Чжилей, который поздравил Дюбуа с победой, опубликовав соответствующий пост в Instagram.
"Отличная работа, мой брат. Наслаждайся твоим днем, чемпион", - написал Чжилей.
К тому же, Чжана спросили, хотел бы ли он встретиться на одном ринге с Дюбуа. Китайский боксер ожидаемо ответил: "Черт возьми, да", сообщает Yardbarker.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором поединка Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
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