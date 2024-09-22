"Черт возьми, да!": Чжилей настроен встретиться с Дюбуа

Минувшей ночью Даниэль Дюбуа отправил в нокаут Энтони Джошуа в поединке за титул IBF в супертяжелом весе.

После этого боя у 27-летнего британца есть множество вариантов для будущего противостояния.

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Одним из таких может стать бывший временный чемпион по версии WBO Чжан Чжилей, который поздравил Дюбуа с победой, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

"Отличная работа, мой брат. Наслаждайся твоим днем, чемпион", - написал Чжилей.

К тому же, Чжана спросили, хотел бы ли он встретиться на одном ринге с Дюбуа. Китайский боксер ожидаемо ответил: "Черт возьми, да", сообщает Yardbarker.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором поединка Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

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