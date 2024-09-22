Видео нокаута в бою Дюбуа – Джошуа

Чрезвычайно ожидаемый бой за титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) длился всего менее пяти раундов.

Дюбуа просто опозорил оппонента, за столь короткое время четыре раза отправив его на настил ринга.

В пятом раунде Даниэль хоть и получил болезненный удар, но на контратаке поразил Джошуа, который после удара уже не поднялся.

На ISPORT доступен видеообзор боя Дюбуа – Джошуа со всеми лучшими моментами, которых за пять раундов нашлось очень много.

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