"Гарантирую": Фьюри пообещал разобраться с Усиком в реванше и подраться с Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность, что одолеет в реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, после чего подерется с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер считает, что ему по силам собрать все титулы в дивизионе.

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"Сначала я обязан подраться со своим соперником, с этим чертовым кроликом. Я снова заберу все пояса. Я вам это гарантирую.

Титул IBF я тоже верну. Когда в декабре я подерусь с Усиком и побью его, я снова буду владеть всеми поясами, которые не должен был потерять. Затем я подерусь с Дюбуа и заберу его пояс тоже. Это мой план.

Каково было снова увидеть Усика? Александр - хороший парень, он такой, как есть. Но он все равно уродливый кролик. Он всегда будет уродливым кроликом, потому что он мерзкий ублюдок", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа от Дюбуа.

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