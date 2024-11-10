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"У каждого есть свои проблемы": Промоутер Джошуа ответил на предположения о его травме

Представитель британского боксера рассказал о физическом состоянии своего клиента.
Сегодня, 12:41
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слухи о травме своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, у его клиента есть повреждение, но не настолько серьезное, как предполагается.

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"Никаких серьезных травм. У каждого бойца есть свои проблемы во время тренировочного лагеря, особенно если ты супертяжеловес, который тренируется каждый день и очень жестко спаррингует.

Нет ничего, что могло бы перерасти в долгосрочную проблему. После тяжелой подготовки и такого поражения, как в бою с Дюбуа, невозможно быть на сто процентов здоровым, вот и все.

Разрыва бицепса нет, как об этом говорят. Есть небольшой износ, из-за которого Джошуа не может начать тренировочный лагерь. Он не может тренироваться с той же интенсивность, с которой хотел бы", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, ранее промоутер Джошуа назвал два поединки, которые тот хочет провести.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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