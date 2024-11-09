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Промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа

Представитель боксера уверен, что с повторным боем его клиенту спешить не нужно.
Сегодня, 01:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, почему его клиенту не стоит незамедлительно выходить на реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Представитель британского боксера считает, что его подопечный не успеет полноценно подготовиться к февралю следующего года, когда планируют устроить потенциальный второй бой.

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"Я думаю, что Эй Джей мог бы подраться с Дюбуа следующим. Но физически он не готов вернуться в лагерь, у него были определенные проблемы после боя. Ему придется выйти в ринг 22 февраля, не будучи готовым на сто процентов, если честно. Но он хочет это сделать.

Это очень сложно, но когда ты получаешь звонок от Энтони Джошуа, умоляющего позволить ему драться 22 февраля. Ты общаешься с его врачом и физиотерапевтом, которые говорят, что физически нельзя начать лагерь через три-четыре недели и быть готовым на сто процентов. Джошуа говорит: "Да, но я могу его победить. Я не хочу упускать возможность провести с ним реванш". Но если мы сделаем ошибку, то с Джошуа будет покончено", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

В первом бою в сентябре этого года Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Отметим, также промоутер Джошуа назвал два поединки, которые тот хочет провести.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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