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Промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша

Фрэнк Уоррен раскрыл подробности состояния Эй Джея.
Сегодня, 10:59
Джошуа не дал согласие на реванш с Дюбуа / Getty Images
Джошуа не дал согласие на реванш с Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, почему Энтони Джошуа не дал согласие на незамедлительный реванш.

Представитель британского боксера утверждает, что ему сообщили о травме Эй Джея, из-за которой он не успеет подготовиться к повторному поединку в феврале.

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"Мне сказали, что у него есть травма. Говорят, что поэтому он не может драться", - сообщил Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что в первом бою Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Ранее промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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