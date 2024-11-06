Промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша
Фрэнк Уоррен раскрыл подробности состояния Эй Джея.
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, почему Энтони Джошуа не дал согласие на незамедлительный реванш.
Представитель британского боксера утверждает, что ему сообщили о травме Эй Джея, из-за которой он не успеет подготовиться к повторному поединку в феврале.
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"Мне сказали, что у него есть травма. Говорят, что поэтому он не может драться", - сообщил Уоррен в комментарии iFL TV.
Напомним, что в первом бою Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.
Ранее промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа.
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