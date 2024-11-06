Промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша

Джошуа не дал согласие на реванш с Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, почему Энтони Джошуа не дал согласие на незамедлительный реванш.

Представитель британского боксера утверждает, что ему сообщили о травме Эй Джея, из-за которой он не успеет подготовиться к повторному поединку в феврале.

Читай также: Промоутер Дюбуа поставил Джошуа ультиматум по поводу реванша

"Мне сказали, что у него есть травма. Говорят, что поэтому он не может драться", - сообщил Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что в первом бою Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Ранее промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!