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Промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа

Хирн раскрыл позицию Энтони по будущему.
Сегодня, 15:36
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о судьбе второго боя с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, британец не спешит проводить реванш, но в будущем готов с ним сойтись.

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"Джошуа хочет драться с Дюбуа. Возможно, их поединок состоится летом. Может быть, мы просто посмотрим, что произойдет 21-го декабря", - приводит слова промоутера Sky Sports.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.

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