"Даже не обсуждаем это": Промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом вес британца Даниэля Дюбуа, опроверг информацию о том, что его подопечный может провести бой против соотечественника Фабио Уордли.

По словам представителя боксера, они работают над другими вариантами.

Читай также: "Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

"Фабио не получит этот бой. Мы даже не обсуждаем это. Нет сомнений, что Уордли хочет встретиться с Даниэлем. Но в данный момент мы ведем переговоры с несколькими другими парнями.

Сейчас Фабио нужно встретиться с кем-то из первой десятки и показаться миру, на что он способен. Чтобы закрепиться в первой десятке и вписать свое имя в число претендентов, ему нужно провести несколько хороших боев в следующем году", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее менеджер Александра Усика выбрал идеального соперника после реванша с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!