iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Даже не обсуждаем это": Промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника

Представитель британского боксера опроверг слухи о возможном бое с соотечественником.
Сегодня, 08:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом вес британца Даниэля Дюбуа, опроверг информацию о том, что его подопечный может провести бой против соотечественника Фабио Уордли.

По словам представителя боксера, они работают над другими вариантами.

Читай также: "Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

"Фабио не получит этот бой. Мы даже не обсуждаем это. Нет сомнений, что Уордли хочет встретиться с Даниэлем. Но в данный момент мы ведем переговоры с несколькими другими парнями.

Сейчас Фабио нужно встретиться с кем-то из первой десятки и показаться миру, на что он способен. Чтобы закрепиться в первой десятке и вписать свое имя в число претендентов, ему нужно провести несколько хороших боев в следующем году", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее менеджер Александра Усика выбрал идеального соперника после реванша с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

Статьи по теме

Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри
Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком
"Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри "Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
Промоутер Джошуа назвал двух потенциальных соперников на следующий бой Промоутер Джошуа назвал двух потенциальных соперников на следующий бой
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс09:55
Оглашены правила боя Тайсон - Пол
Бокс09:25
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире
Украина09:10
УПЛ: Карпаты примут Левый Берег, Шахтер встретится с Черноморцем
09:00
Американські стандарти в українській безпеці: як тренуються бійці SHERIFF
Бокс08:59
"Даже не обсуждаем это": Промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника
НБА08:35
НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Лейкерс победили Торонто
НХЛ07:58
НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Арсенала, Манчестер Сити, Ливерпуля, Ювентуса, Милана, Баварии и Боруссии Дортмунд
Формула 100:40
Бермен заменит Магнуссена на протяжении всего Гран-при Бразилии
Европа00:15
"Мой новый красавец": жена Лунина похвасталась подарком мужа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK