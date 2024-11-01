Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика, поделился мыслями о дальнейшей карьере своего подопечного после реванша против Тайсона Фьюри.

По его мнению, отличным вариантом в качестве следующего соперника стал бы Даниэль Дюбуа, который сейчас владеет поясом IBF и которого украинец уже нокаутировал в августе 2023 года.

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"Второй бой с Дюбуа? Конечно. Я не думаю, что кто-то еще остался в супертяжелом весе. А Даниэль Дюбуа - сейчас обладатель титула IBF.

Многие говорят о первом бое, многие говорят, что это не был удар ниже пояса, хотя это на сто процентов был удар ниже пояса. Рефери дал Усику немного времени, он его использовал его. Я считаю, каждый умный боец сделал бы так же.

Есть определенные вопросы для многих людей, и после Фьюри для Александра будет идеальным поединок с Дюбуа. Тогда он сможет точно доказать, что может его побить и во второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, Это был бы идеальный бой", - сказал Климас в комментарии Boxing King Media.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее организатор реванша Усик - Фьюри показал захватывающее промо боя.

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