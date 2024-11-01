Леннокс Льюис рассказал, как Фьюри может победить Усика

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о реванше Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам иконы спорта, британец должен быть агрессивнее, чтобы победить украинца.

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"Должен ли Тайсон делать то же самое в реванше с Усиком? Нет, все не так просто. Фьюри нужно внести некоторые коррективы. Если он не внесет изменений, то мы увидим тот же бой. Он должен идти на реванш сосредоточенным, с настроем… он должен быть способным наносить гораздо больше ударов.

Я думаю, что мы увидим другого Фьюри в реванше. Он понимает, что сделал не правильно в первом бою", - сказал Льюис для Boxing News.

Напомним, организатор реванша Усик - Фьюри показал захватывающее промо боя.

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