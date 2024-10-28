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"Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

Чемпион IBF оценил шансы украинца и британца в повторном поединке.
Сегодня, 10:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам британца, в предстоящем поединке он отдает предпочтение соотечественнику и намерен бросить вызов победителю после боя.

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"Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, наш парень сделает это. Усик способный боец, поэтому Тайсон должен наброситься на него и задушить. Фьюри тоже ловкий боксер. Нас ждет отличный поединок. Я буду там и вызову победителя на бой.

Последние несколько имен привели меня к этой точке. Кто бы ни победил, я хочу с ним драться. Мне нужен еще один пояс", - приводит слова Дюбуа Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее спарринг-партнер Усика и Фьюри предсказал победителя реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Даниэль Дюбуа

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