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Промоутер Дюбуа поставил Джошуа ультиматум по поводу реванша

Представитель чемпиона IBF озвучил сопернику конкретные сроки для принятия решения о втором бое.
Сегодня, 08:28
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что они рассматривают других соперников в качестве альтернативы реваншу с бывшим обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера отметил, что у Эй Джея есть 48 часов, чтобы принять окончательное решение по поводу повторного поединка.

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"Сейчас все не выглядит так, что Дюбуа подерется с Джошуа в феврале. Так что у нас есть несколько других вариантов, над которыми мы работаем. В конце прошлой недели появился довольно интересный вариант. Мы его рассматриваем и довольно скоро примем решение.

Сейчас все хотят встретиться с Даниэлем. Все знают, что он громкое имя. Все бойцы хотят заработать свои несколько фунтов. Кстати, есть и такие парни, которые избегают Дюбуа. Могу сказать, что у Джошуа есть 48 часов, чтобы вернуться к нам", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что в первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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