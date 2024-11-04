Назван потенциальный соперник Дюбуа - это не Джошуа

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер заявил, что готов выйти в ринг против Даниэля Дюбуа.

По словам опытного боксера, он хотел бы побороться за чемпионский титул IBF.

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"Дюбуа классно выглядел против Хрговича и Джошуа, но тут есть разница. Я свежий, в хорошей форме и очень голоден к титулам.

Уже с марта я жду возможность провести новый бой, поэтому я готов, если и Дюбуа готов вернуться к поединкам", – сказал Паркер для talkSPORT.

Отметим, что в двух последних Паркер победил Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилея.

Ранее Дюбуа отреагировал на срыв реванша с Джошуа.

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