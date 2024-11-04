Назван потенциальный соперник Дюбуа - это не Джошуа
Новозеландський боксер намерен стать чемпионом мира.
Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер заявил, что готов выйти в ринг против Даниэля Дюбуа.
По словам опытного боксера, он хотел бы побороться за чемпионский титул IBF.
Читай также: Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком
"Дюбуа классно выглядел против Хрговича и Джошуа, но тут есть разница. Я свежий, в хорошей форме и очень голоден к титулам.
Уже с марта я жду возможность провести новый бой, поэтому я готов, если и Дюбуа готов вернуться к поединкам", – сказал Паркер для talkSPORT.
Отметим, что в двух последних Паркер победил Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилея.
Ранее Дюбуа отреагировал на срыв реванша с Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!