iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дюбуа отреагировал на срыв реванша с Джошуа

Британец дерзко высказался по поводу действующих боксеров.
Сегодня, 16:35
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался по поводу решения Энтони Джошуа не проводить с ним незамедлительный реванш.

По словам британца, он сосредоточен на своем будущем.

Читай также: Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

"Мы с Джошуа не особо говорили после боя. Я иду своим путем, а он своим. Джошуа долго был на вершине. Что бы он ни решил делать дальше, это его выбор.

Я подерусь с кем угодно. Мне бы хотелось провести большой бой. Любой, кто хочет драться, может получить поединок. Сейчас я подерусь с любым, кто этого хочет. Скоро я вернусь к тренировкам и настроюсь на того, с кем меня захотят свести. Пусть становятся передо мной - я уложу их всех и отправлю на пенсию", - сказал Дюбуа для Boxing King Media.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов
Назван потенциальный соперник Дюбуа - это не Джошуа Назван потенциальный соперник Дюбуа - это не Джошуа
Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист откровенно рассказал об уходе из Полесья Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист откровенно рассказал об уходе из Полесья
Магучих вышла в финал голосования за лучшую атлетку года по версии World Athletics Магучих вышла в финал голосования за лучшую атлетку года по версии World Athletics
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов18:52
Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов
Биатлон18:46
Назван потенциальный соперник Дюбуа - это не Джошуа
Украина18:21
Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист откровенно рассказал об уходе из Полесья
Легкая атлетика18:20
Магучих вышла в финал голосования за лучшую атлетку года по версии World Athletics
Бокс17:54
Леннокс Льюис рассказал тактику на бой с Усиком
Европа17:36
Манчестер Сити охотится на лидеров Байера и Баварии
Украина17:24
Кривбасс и Рух разошлись миром в матче УПЛ
Бокс17:10
Майк Тайсон назвал самую большую ошибку, которую сделал в тюрьме
Украина17:07
Ярмоленко заговорил о завершении карьеры
Украина16:59
Центрбек Динамо попал в тройку лучших молодых игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK