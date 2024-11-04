Дюбуа отреагировал на срыв реванша с Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался по поводу решения Энтони Джошуа не проводить с ним незамедлительный реванш.

По словам британца, он сосредоточен на своем будущем.

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"Мы с Джошуа не особо говорили после боя. Я иду своим путем, а он своим. Джошуа долго был на вершине. Что бы он ни решил делать дальше, это его выбор.

Я подерусь с кем угодно. Мне бы хотелось провести большой бой. Любой, кто хочет драться, может получить поединок. Сейчас я подерусь с любым, кто этого хочет. Скоро я вернусь к тренировкам и настроюсь на того, с кем меня захотят свести. Пусть становятся передо мной - я уложу их всех и отправлю на пенсию", - сказал Дюбуа для Boxing King Media.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.

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