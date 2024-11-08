"Есть только два боя": Промоутер Джошуа назвал поединки, которые тот хочет провести

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что они рассматривают возможности проведения только двух боев.

По словам представителя британского боксера, его клиент хочет устроить реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Также Эй Джея интересует встреча в ринге с Тайсоном Фьюри независимо от результата его второго поединка против чемпиона дивизиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Читай также: Трилогия с Усиком или бой с Джошуа: Фьюри рассказал, какой поединок для него важнее

"Есть только два боя, на которых мы действительно сфокусированы. Это реванш с Даниэлем Дюбуа и поединок с Тайсоном Фьюри, каким бы ни был исход его боя с Александром Усиком", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер сообщил, когда Джошуа собирается вернуться в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!