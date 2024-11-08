iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Есть только два боя": Промоутер Джошуа назвал поединки, которые тот хочет провести

Представитель британского экс-чемпиона озвучил имена интересующих его соперников.
Вчера, 23:31
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что они рассматривают возможности проведения только двух боев.

По словам представителя британского боксера, его клиент хочет устроить реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Также Эй Джея интересует встреча в ринге с Тайсоном Фьюри независимо от результата его второго поединка против чемпиона дивизиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Читай также: Трилогия с Усиком или бой с Джошуа: Фьюри рассказал, какой поединок для него важнее

"Есть только два боя, на которых мы действительно сфокусированы. Это реванш с Даниэлем Дюбуа и поединок с Тайсоном Фьюри, каким бы ни был исход его боя с Александром Усиком", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер сообщил, когда Джошуа собирается вернуться в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа Промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа
Организатор реванша Усик - Фьюри представил новый яркий постер боя Организатор реванша Усик - Фьюри представил новый яркий постер боя
"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой "Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой
Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024 Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс01:10
Промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа
Европа00:40
"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой
Вчера, 23:59
Бокс23:59
Организатор реванша Усик - Фьюри представил новый яркий постер боя
Бокс23:31
"Есть только два боя": Промоутер Джошуа назвал поединки, которые тот хочет провести
Европа22:58
Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024
Европа22:20
Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024
Бокс21:50
Бокс: расписание боев
Европа21:21
Новичок из Манчестер Юнайтед в составе: Сборная Украины U-19 огласила заявку на матчи отбора Евро-2025
Украина20:44
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, ничья Левого Берега и Ингульца
Украина20:28
Левый Берег и Ингулец не определили победителя в противостоянии аутсайдеров УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK