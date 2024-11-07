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Промоутер сообщил, когда Джошуа собирается вернуться в ринг

Представитель боксера фактически подтвердил, что реванша с Дюбуа в феврале не будет.
Сегодня, 16:59
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о дальнейших планах своего подопечного.

Представитель британского боксера сообщил, что его клиент вернется в ринг только летом, подтвердив тем самым, что он не собирается проводить реванш с Даниэлем Дюбуа в феврале.

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"Он провел пять поединков за 18 месяцев. С ним все будет хорошо. Он вернется летом", - написал Хирн в Instagram.

Ранее промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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