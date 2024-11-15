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"Выбывает из игры надолго": Промоутер Дюбуа усомнился в реванше с Джошуа в следующем году

Представитель чемпиона объяснил, почему Эй Джею придется ждать, чтобы поквитаться за поражение.
Вчера, 23:25
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, после срыва незамедлительного реванша с Энтони Джошуа выразил сомнение, что повторный бой может состояться в следующем году.

По словам представителя британского боксера, теперь Эй Джею придется ждать своей очереди, поскольку они будут заняты другими соперниками.

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"Люди забывают, что бой Даниэля с Джошуа был обязательным для защиты титула. После победы Дюбуа до апреля может выбирать себе соперников и драться с кем угодно.

Поэтому мы перебираем соперников на февральский бой. IBF очень строги в отношении обязательных претендентов, и теперь в их списке много других парней, которые будут стоять перед Джошуа. Так что Эй Джей выбывает из игры, как обязательный претендент. Он выбывает из игры надолго", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Напомним, что в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.

Ранее был назван наиболее вероятный следующий соперник Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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