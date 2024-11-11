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Назван наиболее вероятный следующий соперник Дюбуа

Обладатель титула IBF может подраться с временным чемпионом другой организации.
Сегодня, 12:55
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Стало известно, с кем может встретиться в ринге в ближайшем поединке чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа после отказа Энтони Джошуа от незамедлительного реванша.

Как утверждает Sky Sports, основным кандидатом на бой с британским боксером является обладатель временного титула WBO новозеландец Джозеф Паркер.

Читай также: Промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша

Ранее в команде Дюбуа заявляли, что его следующий поединок должен возглавить боксерское шоу в феврале следующего года. Также называлась предварительная дата планируемого вечера бокса - 22 февраля.

Напомним, что в своем последнем бою в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав в пятом раунде Энтони Джошуа.

Паркер в предыдущих двух поединках в декабре 2023 года и марте 2024 года одержал победы решением судей над Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем.

Ранее промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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