Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выложил забавное видео в своем Tik-Tok аккаунте.

Украинец вспомнил те оскорбления со стороны Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), которые он говорил в сторону Александра перед первым боем. Кроме того, Усик использовал знаменитый мем с действующим президентом США Джо Байденом.

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Отметим, что сам Усик не отказывается также оскорблять Фьюри забавными прозвищами. В одном из последних оскорблений он назвал Тайсона "алчным пузом".

Напомним, что бой-реванш между Усиком и Фьюри должен состояться в декабре. Украинец является фаворитом этого противостояния по мнению букмекеров.

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