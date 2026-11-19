Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик оценил свой уровень владения английским языком и рассказал, как относится к изучению иностранных языков своими детьми.

Украинский боксер признался, что сейчас учит английский и испанский. При этом свои знания английского он оценил всего в три балла из десяти.

В интервью Bet It Drives Show Усик вспомнил, что в детстве не понимал, зачем ему изучать иностранные языки. Тогда он жил в селе и не видел практической пользы от таких знаний.

"Знаете, когда мама в детстве говорила, что нужно учить иностранный язык, я отвечал: "А что, я буду с коровами общаться или что?" Потому что тогда, когда я жил в селе, думал: "Ну, где я буду работать? Конюхом буду, на ферме работать?" — рассказал боксер.

Теперь Усик иначе смотрит на этот вопрос, поэтому настаивает, чтобы его дети уделяли внимание учебе. Он убежден, что со временем они поймут важность этих знаний и будут благодарны отцу за настойчивость.

"А сегодня, когда речь идет о моих детях, я их заставляю, говорю: "Вот это нужно делать, вот это". А они такие: "Да почему?" Я отвечаю: "Потому что я знаю, как это работает. И знаю, что в будущем, когда вы подрастете, то будете мне благодарны, хотя сегодня этого не хотите", — добавил Усик.

Напомним, известный промоутер оценил желание Усика вернуться в тяжелый вес.

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