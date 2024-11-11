Бывший тренер Джошуа посоветовал ему два боя, которые он должен провести

Экс-наставник британца уверен, что эти поединки вызовут большой интерес у поклонников.

Роберт Гарсия, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о его потенциальных соперниках.

Специалист считает, что британцу стоит еще встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером независимо от последних результатов этих боксеров.

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"Есть два боя, которые все еще хочет увидеть мир. Это, безусловно, поединок с Фьюри. Даже если Тайсон проиграет Усику, этот бой соберет хорошие цифры в Великобритании и США.

Второй бой - с Уайлдером. Не имеет значения, что Деонтей проиграл. Его поединок с Джошуа все равно будет большим.

Бой Энтони с Фьюри все равно будет большим независимо от того, победит или проиграет Тайсон. Так что для Джошуа все равно осталось несколько боев, и я бы хотел их увидеть", - сказал Гарсия в комментарии Boxing News.

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