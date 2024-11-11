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"Больше не нужно драться": Экс-тренер Джошуа оценил вероятность завершения карьеры боксером

Специалист поразмышлял о перспективах бывшего подопечного после поражения от Дюбуа.
Сегодня, 14:43
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Роберт Гарсия, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о будущем боксера после поражения нокаутом от т обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в последнем бою.

Специалист считает, что Эй Джей не собирается завершать карьеру после этой неудачи и захочет вернуться.

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"Джошуа мог бы завершить карьеру, если бы этого захотел. Он сказал, что заработал много денег. Джошуа очень умный человек, он грамотно инвестировал свои деньги. У него есть хорошие виды бизнеса.

Я был рядом с ним около четырех месяцев. Он не один из этих пафосных парней, он не ездит на пафосных машинах. Джошуа ездит на обычном автомобиле, как и все остальные. Он проводит время с семьей и друзьями. Он не пафосный парень.

Джошуа больше не нужно драться, но он любит бокс, любит оставаться в форме. После такого поражения, когда все списали его со счетов, он любит возвращаться и доказывать, что все ошибаются", - сказал Гарсия в комментарии Boxing News.

Напомним, ранее промоутер Джошуа назвал два поединки, которые тот хочет провести.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа роберт гарсия

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