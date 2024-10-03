"Ты чувстуешь гнев": Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) обратился к чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO Александру Усику (22-0, 14 КО).

Британец опубликовал пост в Instagram.

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"Ты ощущаешь на себе гнев Цыганского короля только наполовину. Надо было покончить с этим, когда была возможность".

Украинский боксер быстро ответил своему сопернику.

"Ты действительно крутой, друг мой".

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.

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