"Ты чувстуешь гнев": Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях
Боксеры начинают рекламировать реванш.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) обратился к чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO Александру Усику (22-0, 14 КО).
Британец опубликовал пост в Instagram.
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"Ты ощущаешь на себе гнев Цыганского короля только наполовину. Надо было покончить с этим, когда была возможность".
Украинский боксер быстро ответил своему сопернику.
"Ты действительно крутой, друг мой".
Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.
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