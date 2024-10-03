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"Хвастовство и продажа боя": Малиньяджи дерзко раскритиковал Фьюри перед реваншем с Усиком

Эксперт не верит, что британец сможет нокаутировать украинца.
Сегодня, 12:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделилс мнением по поводу второго боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, он недоволен тем, что британец на словах грозится досрочно победить украинца.

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"Не знаю, вижу ли я здесь нокаут. Но предвидел ли я, что Фьюри выступит в реванше с Уайлдером так, как он это сделал, навяжет ему бой и нокаутирует? Нет, я этого совершенно не ожидал.

Так что я не полностью ставлю против Фьюри в плане его подхода к бою. Но если он так говорит, то можем ли мы посмотреть на его подход к реваншу с Уайлдером, когда он набросился на более мелкого парня, использовал свою физику, пытался сломать его физически и нивелировать техническую составляющую поединка? Знаете, что-то в этом есть, потому что у нас есть список выступлений Тайсона. 

Возможно, это просто хвастовство и продажа боя или оба варианта? Не знаю, но я не смотрю за спину Фьюри", - приводит слова Малиньяджи ProBox TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.

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