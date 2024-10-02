"Будет более конкурентным": Кроуфорд оценил реванш Усик - Фьюри

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

"Это сложно. В первом поединке я ставил на победу Усика. Александр - мой хороший друг. Тайсон тоже мой хороший друг, но не такой близкий. Я думаю, что этот поединок тоже будет захватывающим. Тайсон начнет с чистого листа и попытается продолжить там, где остановился, постарается внести коррективы раньше, чем в первом бою".

Читай также: "Он сольется": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

"Я не думаю, что Фьюри был самоуверенным. Я считаю, что Тайсон проходил через многое в личной жизни. Он тренировался, потом бой отложили. Все это сыграло свою роль. Мне кажется, что второй бой будет более конкурентным. Хотя первый поединок тоже был конкурентным, но я думаю, что Фьюри выйдет с другим планом на бой, как он это сделал с Деонтеем Уайлдером", - сказал Кроуфорд.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!