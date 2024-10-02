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"Будет более конкурентным": Кроуфорд оценил реванш Усик - Фьюри

Американский боксер затрудняется назвать фаворита повторного боя украинца и британца.
Сегодня, 21:18
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

"Это сложно. В первом поединке я ставил на победу Усика. Александр - мой хороший друг. Тайсон тоже мой хороший друг, но не такой близкий. Я думаю, что этот поединок тоже будет захватывающим. Тайсон начнет с чистого листа и попытается продолжить там, где остановился, постарается внести коррективы раньше, чем в первом бою".

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"Я не думаю, что Фьюри был самоуверенным. Я считаю, что Тайсон проходил через многое в личной жизни. Он тренировался, потом бой отложили. Все это сыграло свою роль. Мне кажется, что второй бой будет более конкурентным. Хотя первый поединок тоже был конкурентным, но я думаю, что Фьюри выйдет с другим планом на бой, как он это сделал с Деонтеем Уайлдером", - сказал Кроуфорд.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Теренс Кроуфорд

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