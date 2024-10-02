"Он сольется": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением по поводу будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам известного спортсмена, поединок может сорваться, ведь британец снимется с него.
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"Я сомневаюсь, что бой вообще состоится. В какой-то момент Тайсон что-то придумает, сольется, травмирует плечо, упадет где-то, рассечение. Я думаю Тайсон завершит карьеру перед боем с Усиком, или не выйдет на этот бой.
Если бой состоится, то Усик снова победит и сделает это еще более уверенно чем в первом бою", - приводит слова Маккензи Seconds Out.
Реванш состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.
Ранее тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.
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