"Он сольется": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением по поводу будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам известного спортсмена, поединок может сорваться, ведь британец снимется с него.

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"Я сомневаюсь, что бой вообще состоится. В какой-то момент Тайсон что-то придумает, сольется, травмирует плечо, упадет где-то, рассечение. Я думаю Тайсон завершит карьеру перед боем с Усиком, или не выйдет на этот бой.

Если бой состоится, то Усик снова победит и сделает это еще более уверенно чем в первом бою", - приводит слова Маккензи Seconds Out.

Реванш состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.

Ранее тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.

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